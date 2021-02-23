شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موعد العودة للقاهرة بعد مواجهة سيمبا بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة محمد الدماطى، عضو مجلس الإدارة، تنزانيا فى طريق عودتها إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة سيمبا مباشرة.

وتتوجه بعثة الفريق من ملعب "مكابا" الذي يستضيف مواجهة اليوم، إلى مطار دار السلام بتنزانيا عقب نهاية المباراة مباشرة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مطار دار السلام في تنزانيا على متن طائرة خاصة في تمام الثامنة مساء اليوم، على أن تصل إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء.

ويحل فريق الأهلى ضيفا على سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على استاد بنجامين مكابا "الملعب الوطني" بمدينة دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يبحث خلالها الفريقان عن تحقيق الفوز للانفراد بصدارة المجموعة الأولى التى يتقاسهما الفريقان برصيد 3 نقاط بعد الفوز فى الجولة الافتتاحية على حساب المريخ السودانى وفيتا كلوب الكونغولي.

ويسعى الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء اليوم من أجل مواصلة عروضه القوية تحت قيادة بيتسو موسيمانى المدير الفني، والذى ساهم فى تتويج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال إفريقيا بعد غياب 7 سنوات، وقيادته للمشاركة فى كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية، بخلاف اكتساب لاعبيه خبرات كافية تؤهلهم للعب تحت ضغوط عصبية وذهنية، ومن أجل العودة إلى القاهرة وهو على صدارة مجموعته.

وحفظ موسيمانى لاعبيه عدداً من الجمل الفنية التى ينوى تطبيقها فى مباراة سيمبا اليوم من خلال فرض الأهلى لأسلوب لعبه المعتاد فى الاستحواذ على مجريات المباراة والتحكم فى الكرة، مع تضييق المساحات أمام لاعبى سيمبا، وكذلك استغلال الثغرات الموجودة فى صفوف سيمبا والتى اكتشفها الجهاز الفنى خلال متابعته لمباريات بطل تنزانيا الأخيرة.