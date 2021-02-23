شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ربع نهائى كأس سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات قوية فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من المعادى مع سبورتنج والأهلى مع الطيران وسموحة مع الشمسى الزمالك مع الوطنى بركة السبع.

وتقام الجولة الـ27 بدورى العمومى يوم السبت المقبل بلقاءات بين كل من هليوليدو مع الشمس وأصحاب الجياد مع الزهور وتسامبيون الرحاب مع 6 أكتوبر والجزيرة مع مدينة نصر وحلوان مع الطيران والمعادى مع هليوبوليس ومنوف مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد اليوم إيقاف دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 عقب الجولة الـ 16 المحدد لها يومى الخميس والجمعة المقبلين لمشاركة منتخب الناشئين فى بطولة أفريقيا بالمغرب المقرر إقامتها فى شهر مارس المقبل.

وتشهد مباريات الجولة الـ16 مواجهات بين كل من الزهور مع الجزيرة والبنك الأهلى مع هليوبولس والزماك مع الشمس وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش والمعادى مع سموحة وحدائق الأهرام مع سبورتنج و الطيران مع الأهلى.