شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: فوز الأهلى على سيمبا يحسم 70% من التأهل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشرى المدير الفنى السابق لفريق أسوان، أنه غير نادم على رحيله من نادي أسوان بعد نهاية الموسم الماضى رغم الإنجاز الذى حققه مع الفريق بعد البقاء في الدوري العام، وقال كشرى في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: أتمنى يكون لي نصيب مع فريق كويس في الفترة المقبلة، ولا أشعر بالندم للرحيل عن أسوان، أسوان نادي محترم وكبير ولكن حدث شئ لا أعرفه وهم من وجه الشكر لم أقصر معهم ولكن حققت إنجاز في ظل الظروف.

وأضاف: لم أتأخر في الرد على النادي بخصوص تحديد موقفي مع الفريق، كان متبقي مباراة واحدة في الدوري ورديت على أسوان قبل مباراة الإسماعيلي بيومين أو ثلاثة ولم أتأخر عليهم في الرد إطلاقاً، ولم أطلب مطلقاً أن يكون لى نسبة من بيع اللاعبين، لكنهم هم من عرض علي الأمر لتعويضي مادياً ورفضت، لم أطلب منهم أي فلوس وأعلم إمكانيات أسوان.

وأوضح عقدى مع أسوان كان لمدة موسم ونصف، ولم يكن هناك حاجة لتجديد العقد، واللاعبين بالفريق تلقوا عروضاً كثيرة من أندية كبيرة، وأنا أيضاً تلقيت عرض من المقاصة وأندية أخرى وقالوا لى لو فى شرط جزائى سنتحمله، ولكنى قلت لهم أنني لن أتخلى عن أسوان، وكان من بين تلك الأندية نادي شعبي هبط للقسم الثاني.

وأردف: أسوان عقد معي اجتماع بعد ذلك، كنت أحصل على ضعف راتبي في أسوان عندما كنت بالدرجة الثانية، ومع ذلك لم أتحدث، وطلبت منهم أن يعطوني مهلة لما بعد مباراة الاسماعيلي لأرد عليهم، بعد المباراة تحدثت مع رئيس النادي، وطلبت أن يمنحني الفرصة ليوم أو اثنين حتى أحدد شكل الجهاز الفني.

واستكمل: أكدت بعد ذلك لعضو مجلس الإدارة ومدير النادي وأكدت أنني متسمر مع أسوان، وتحدثت مع رئيس النادي وأبلغته بقراري، وطلب مني تحديد راتبي، وقلت له أنني لا أفكر في الأمر وهذا ما حدث.

واختتم: أعتقد أن موسيماني سيلعب بثنائي في وسط الملعب وليس 3، في مباراة سيمبا التنزاني، لأن الأهلي لديه روح عالية بعد برونزية كأس العالم للأندية، وهذه المباراة هي الأهم في المجموعة، لأن سيمبا فاز خارج ملعبه، وإذا تخطيته ستكون منفرداً بالصدارة، وتحسم 70% من الصعود، من يريد حصد البطولة عليه حسم دور المجموعات مبكراً وأشعر أن الأهلي سيحسم هذا اللقاء.