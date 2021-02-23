شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: اتحاد اليد لم يخطرنا باستكمال منافسات دورى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى عن عدم إخطار النادى رسميا باستكمال جولتى نهائيات دورى موسم الكورونا 2019 / 2020، وفقا لما أعلنه الاتحاد المصرى للعبة بشأن هذا القرار.

وقال رؤق عبد القادر إن الأهلى لم يفكر فى اتخاذ أى خطوة بشأن الاعتراض من عدمه، خاصة فى ظل قرار الاتحاد اللعبة بالقوائم القديمة، نظرا لأهمية مباريات الأسبوع المقبل فى دورى الموسم الجديد لعدم تشتيت أذهان اللاعبين.

وتشهد مباريات استكمال نهائيات موسم كورونا بدورى محترفين كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 يومى 1 و2 أبريل المقبلين، العديد من الغيابات فى صفوف الأهلى والزمالك بناء على قرار اتحاد اليد بإقامتها بالقائمة القديمة الخاصة بالموسم الماضى، لكن يبدو أن الفريق الأحمر سيتاثر بشكل أكبر فى ظل عملية الإحلال والتجديد التى قام بها الجهاو الفنى هذا الموسم.

ويغيب عن الأهلى راحلين بالجملة وعددهم 8 لاعبين وهم محمود فايز، أحمد خيري ، عمر حجاج ، محمود عاصم ، هادي حميدو ، التونسي إسكندر زايد، التونسي يوسف معرف، و حارس المرمى عبد الرحمن حميد لإعارته للدورى البولندى.

بينما تشهد قائمة الأهلى الجديدة غياب كل من محسن رمضان وأحمد سيسة و التونسي أسامة الجزيري و عمر ياسين ومحمود نعمان و عمر سامي ليرتفع عدد الغائبين إلى 14 .

وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وأرسل مسئولو نادى الزمالك خطابا رسميا لاتحاد كرة اليد يفيد بالمطالبة باستكمال الموسم المنقضي الذى شهد فترة توقف بسبب كورونا.

وكان اتحاد اليد قد حدد موعدا لإقامة اللقاء وسط الموسم الحالى، إلا أنه تم تأجيله مجددا؛ بسبب استضافة مصر لبطولة العالم خلال شهر يناير الماضى.