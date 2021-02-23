شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يتدرب مرتين فى كينيا قبل مواجهة 25 مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى خوض تدريبين فى كينيا يومىّ 23 و24 مارس المقبل، قبل المباراة التى تجمع الفريقين يوم 25 من نفس الشهر فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.
وطلب حسام البدرى مدرب المنتخب من الجهاز الإدارى بقيادة محمد بركات، البحث عن ملعب تدريب مناسب فى كينيا لخوض مران يوم 23 مارس قبل خوض المران الأخير يوم 24 على ملعب المباراة.
ويجرى مينا سامح، إدارى منتخب مصر الأول، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية فى العاصمة الكينية نيروبى، لمعاينة الفنادق هناك وكذلك الملعب الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام كينيا، بناءً على تكليف من الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى.
وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة سفر اثنين من اللجنة مع بعثة منتخب مصر الأول إلى كينيا، حيث يلتقى المنتخبان فى تصفيات أمم أفريقيا 2022، وتقرر سفر رئيس اللجنة الثلاثية مع البعثة ومعه أحمد حسام عوض عضو الاتحاد، على أن يتولى محمد الشواربي عضو الاتحاد مصاحبة الفريق منذ عودته وحتى مباراته مع جزر القمر بالقاهرة المحدد لها يوم 29 مارس في التصفيات نفسها.