شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يتدرب مرتين فى كينيا قبل مواجهة 25 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى خوض تدريبين فى كينيا يومىّ 23 و24 مارس المقبل، قبل المباراة التى تجمع الفريقين يوم 25 من نفس الشهر فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

وطلب حسام البدرى مدرب المنتخب من الجهاز الإدارى بقيادة محمد بركات، البحث عن ملعب تدريب مناسب فى كينيا لخوض مران يوم 23 مارس قبل خوض المران الأخير يوم 24 على ملعب المباراة.

ويجرى مينا سامح، إدارى منتخب مصر الأول، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية فى العاصمة الكينية نيروبى، لمعاينة الفنادق هناك وكذلك الملعب الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام كينيا، بناءً على تكليف من الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى.

وقرر حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر المنتخب بالقاهرة يوم 20 مارس المقبل، استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، على أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم إلى نيروبي 22 مارس، تمهيدا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

واستقر الجهاز الفني علي بدء معسكر المنتخب الوطني في القاهرة بداية من يوم 20 مارس على أن يكون السفر يوم 22 لخوض اللقاء من خلال الطائرة الخاصة التى وفرتها اللجنة الثلاثية للمنتخب قبل العودة عقب لقاء كينيا واستكمال المعسكر المغلق لمواجهة جزر القمر بالقاهرة يوم 29 مارس في آخر جولات التصفيات.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة سفر اثنين من اللجنة مع بعثة منتخب مصر الأول إلى كينيا، حيث يلتقى المنتخبان فى تصفيات أمم أفريقيا 2022، وتقرر سفر رئيس اللجنة الثلاثية مع البعثة ومعه أحمد حسام عوض عضو الاتحاد، على أن يتولى محمد الشواربي عضو الاتحاد مصاحبة الفريق منذ عودته وحتى مباراته مع جزر القمر بالقاهرة المحدد لها يوم 29 مارس في التصفيات نفسها.