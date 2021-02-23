عبد العال: كنت أخشى مواجهة الزمالك.. والـ VAR حقق العدالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، أنه حين تولى مهمة الفريق الأمور كانت صعبة بعدما تعرض لـ 4 هزائم متتالية، مشيرًا إلى أن اللاعبين شعروا بحالة احباط وفاقدين الثقة وهذه كانت أكبر مشكلة.

وقال عبد العال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" بدأت بمعاونة الجهاز الفني كسر مسلسل الهزائم واعادة الثقة وتغيير طريقة لعبهم".

وأضاف:" خشيت من مواجهة الزمالك ومن عودة الخسائر للفريق واستطعنا تحقيق نقطة أمامهم لتستمر النتائج الإيجابية".

وتابع:" حين انظر للأندية التي خلف أسوان بجدول الدوري أشعر بالقلق في ظل تواجد فرق كالإسماعيلي في أسفل الدوري".

وأكمل:" الزمالك "فايق" هذا الموسم وبيكسب أي فريق لذلك كنت أخشى مواجهته ولعبت في حدود امكانيات اللاعبين".

وأوضح، أنه حين ينفعل في المباريات يكون لسببن الأول حين يرى أن اللاعبين لا يقومون بتنفيذ تعليمات والأمر الثاني هو مشاهدة ظلم يقع على فريقه.

واستطرد : "الـ VAR حقق العدالة بين الأندية ولمسنا هذا خلال مواجهة الاتحاد الأخيرة بالدوري".

وأتم تصريحاته:" الحكام في مصر بخير ولا أقصد ان اتعصب عليهم، ولو هناك بعض الأخطاء لا تؤثر في نتائج المباريات".