بعد واقعة جريليش.. هل أصبحت "لعبة فانتازي" مصدر قلق لأندية بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في واقعة هي الأولى من نوعها في الدوري الإنجليزي الممتاز، قررت إدارة نادي أستون فيلا، منع لاعبي الفريق من المشاركة في لعبة "فانتازي بريميرليج" خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي بسبب تسريب خبر إصابة مهاجم الفريق جاك جريليش.

وفوجئ دين سميث المدير الفني لأستون فيلا قبل مباراة فريقه ضد ليستر سيتي بالجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي خسرها بنتيجة 2-1 بتسريب خبر إصابة جريليش دون علم المصدر.

وأبدى مدرب فيلانز غضبه من الأمر، مؤكدًا أنه سيفتح تحقيقا في الواقعة لتحديد هوية المسؤول عن تسريب خبر إصابة لاعبه ليلة المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سميث في تصريحات صحفية: "لقد علمت بانتشار خبر غياب جريليش بسبب الإصابة على وسائل التواصل الاجتماعي.. إذا خرجت تلك المعلومات من ملعب التدريب لدينا، فسأعرف من المسؤول عن ذلك، وسأوبخه".

وتبين فيما بعد، أن الخبر تم تسريبه من جانب اللاعبين -دون عمد-، عندما قام كل من مات تارجيت، كونور هوريهان ونيل تايلور بإخراج جريليش من فرقهم بلعبة فانتازي، وتم تأكيد التغييرات على الحساب الرسمي للعبة قبل 90 دقيقة من انطلاق أولى مباريات الجولة، وبناء عليه تم معرفة الأمر من قبل رواد اللعبة.

من جانبها، قالت شبكة "سكاي سبورتس" إن هناك حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يُعتقد أن مقره في النرويج يقوم بكتابة تغريدات بشكل متواصل بمجرد قيام لاعب أو موظف بتغيير لاعب في ناديه.

وأوضحت "سكاي" أن الحساب المذكور سلط الضوء بالفعل على 60 عملية انتقال تمت خلال الفترة الماضية تنتمي إلى لاعبين وموظفين في أكثر من نصف أندية بريميرليج.

واقعة جريليش ليست الأولى، فقد سبق وحدث نفس الأمر في ليدز يونايتد، عندما قام ليام كوبر قائد الفريق باستبدال زميله جياني ألوسكي قُبيل بدء الجولة.

وبالفعل، تأكد غياب ألوسكي عن خسارة فريقه أمام وولفرهامبتون بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ25.

وفي الأول من فبراير الجاري، قام آندي روبرتسون لاعب ليفربول بنقل زميله ساديو ماني من فريقه بفانتازي، وبالفعل لم يظهر اللاعب السنغالي في تشكيل الريدز لمواجهة برايتون بالجولة الـ22.

من جانبها، قالت صحيفة "ديلي ميل" إن الأندية ينتابها شعور بالقلق من تسريبات اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني من خلال الفانتازي، مشيرة إلى أن باقي الأندية قد تحذو حذو أستون فيلا وتطالب لاعبيها بإيقاف المشاركة في اللعبة.

وتعد لعبة فانتازي هي الأكثر رواجًا بين ألعاب المحاكاة حول العالم، وهي لعبة تخيلية يقوم فيها المشاركين باختيار 15 لاعبا من كل فرق الدوري الإنجليزي بتكلفة 100 مليون جنيه إسترليني، بحيث لا يزيد اختيارك من الفريق الواحد عن ثلاثة لاعبين، على أن يتواجد 11 لاعبا في التشكيل الأساسي وأربعة في الفريق الاحتياطي، وتخضع لعدة شروط.