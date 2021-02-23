قناة الأهلي: الفريق لم يتأثر بأجواء سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت قناة النادي الأهلي، أن بعثة الفريق في عزلة عن الأجواء المحيطة في تنزانيا، وأن الفريق في حالة تركيز كبيرة قبل المباراة المرتقبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء عند تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية شحن للأجواء من جانب مسؤولي سيمبا والذين أكدوا من خلال مؤتمر صحفي أنهم سيخوضو المباراة بشعار "الحرب.. نقطة اللا عودة"

مراسل قناة الأهلي أكد من خلال تصريحات للقناة أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لعب دورًا كبيرًا في عزل الفريق عن هذه الأجواء، كما أنه طلب منهم ضرورة التركيز فقط في المباراة بغض النظر عن تصريحات الجانب التنزاني.

وكان الأهلي قد فاز الجولة الأولى على المريخ بثلاثة أهداف دون رد فيما حسم الفريق التنزاني مباراة الجولة الأولى بفوز خارج الديار على فيتا كلوب بهدف دون رد.