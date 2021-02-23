ناجي يعترف: لم أعط الهاني سليمان حقه مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة، أن الهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري يذكره بعصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، مضيفًا أنه لم يعطه حقه وقتما كان مدربًا لحراس مرمى الفراعنة.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال ناجي: "الهاني سليمان حارس مرمى كبير، يقدم أداء جيد ليس في هذا الموسم فقط".

وأضاف: "الهاني سليمان يذكرني بعصام الحضري، حارس مرمى ثباته عال ولا يهتز في المباريات الكبيرة".

واعترف ناجي قائلا:" عندما رأيته وتعاملت معه عن قرب أعترف أنني لم أعطه حقه وقتما كنت مدربًا لحراس مرمى الفراعنة".

وعن ترتيب الهاني سليمان وسط حراس مرمى الدوري، قال: "لا يقل عن أفضل حراس مرمى المتواجدين على الساحة المحلية حاليا".

ورحل ناجي عن تدريب حراس منتخب مصر بعد رحيل خافيير أجيري (مدرب الفراعنة السابق)، ليتولى مهمة تدريب حراس نادي سموحة.