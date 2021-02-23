تقارير: توتنهام يفكر في إقالة مورينيو.. وناجلسمان البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الثلاثاء، إن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يواجه صعوبات للبقاء مع فريقه الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وتولى مورينيو القيادة الفنية لسبيرز في شهر نوفمبر عام 2019 خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي تمت إقالته بسبب تراجع نتائج الفريق الإنجليزي.

وظهر توتنهام بشكل جيد تحت قيادة مورينيو في بداية توليه المهمة الفنية لسبيرز، إلا أن تأرجح نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة (خسر في 5 مباريات من آخر 6 جولات بالدوري الإنجليزي) أزعج المسئولين في النادي الإنجليزي.

من جانبها، قالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن المدرب البالغ من العمر 58 عامًا أمامه "12 يومًا" لإنقاذ وظيفته وهي الفترة التي سيواجه فيها سبيرز كل من فولفسبيرجر بالدوري الأوروبي، بيرنلي، فولهام وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" فإن النادي سيقوم بتقييم نتائج الفريق في تلك الفترة تحت قيادة مورينيو، لاتخاذ قرار الإبقاء على المدرب البرتغالي أم إقالته، وسط اهتمام من جانب مسئولي سبيرز بالتعاقد مع الألماني جوليان ناجلسمان مدرب فريق لايبزيج.

وعادت "ذا صن" لتوضح أن المدرب البالغ من العمر 33 عامًا قد يكون مهتمًا بتدريب أحد أندية بريميرليج مع بداية الموسم المقبل، مشيرة إلى أن كرته الهجومية التي يعتمد عليها في خططه الفنية قد تنال إعجاب جماهير سبيرز.

جدير بالذكر أنه تم الكشف الاسبوع الماضي عن عدم وجود شرط جزائي في عقد مورينيو، مما يجعل فكرة الاستغناء عن خدماته غير مكلفة.