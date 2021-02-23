شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يواجه لاتسيو في أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد سداسية رائعة وتتويج بلقب أبطال العالم للمرة الثانية في تاريخه، يحل بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء على لاتسيو الإيطالي في الملعب الأولمبي في روما ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال مترنحاً نتيجة ما أظهره من ضعف في الأيام القليلة الماضية في الدوري المحلي.

البافاري جريح

ويدخل فريق المدرب هانزي فليك مباراة الثلاثاء ضد لاتسيو الذي يصل إلى دور إقصائي في المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ مشاركته الأولى موسم 1999-2000 حين وصل إلى ربع النهائي وخرج على يد فالنسيا الإسباني.

وبعدما تخلف على أرضه أمام المتواضع أرمينيا بيليفيد صفر-2 ثم 1-3 قبل أن ينقذ نقطة بالتعادل 3-3، سقط العملاق البافاري السبت أمام إينتراخت فرانكفورت 1-2 في مباراة تخلف خلالها أيضا بهدفين نظيفين، وتسبب ذلك في إعادة الأمل لمنافسيه على اللقب، إذ، وبعد أن كان متصدراً في أوائل الشهر الحالي بفارق سبع نقاط، تقلص الفارق الآن إلى نقطتين فقط بينه وبين لايبزيج الفائز الأحد على هرتا برلين 3-صفر.

وبعد الصدمة التي أصابته في الدور الثاني لمسابقة الكأس حين خرج بركلات الترجيح أمام هولستاين كييل من الدرجة الثانية، لن يكون باستطاعة بايرن تكرار إنجاز الموسم الماضي وإحراز الثلاثية، والآن وبعدما باتت الكأس المحلية خارج الحسابات.

وسيسعى بايرن جاهداً الثلاثاء إلى الإبقاء على سجله الخالي من الهزائم في المسابقة القارية منذ إياب الدور ذاته لموسم 2018-2019 حين خسر أمام ليفربول الإنجليزي، لكن عليه الحذر من اللاعب الوحيد الذي تفوق على هدافه ليفاندوفسكي الموسم المنصرم من حيث عدد الأهداف في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، وهو تشيرو إيموبيلي.

وفي المواجهة الأخرى، يتطلع أتلتيكو لاستعادة اتزانه عبر البطولة الأوروبية، بعدما أحرز خمس نقاط فقط، في آخر أربع مباريات خاضها بالدوري الإسباني، وإن ظل في صدارة جدول المسابقة، وقال الأرجنتيني دييجو سيميوني: «لا أبحث عن أعذار ومبررات.. علينا إيجاد حلول».

كورونا ضد سيميوني

وسيفتقد سيميوني جهود مدافعه خوسيه خيمينيز للإصابة، في مواجهة تشيلسي التي ستقام بالعاصمة الرومانية بوخارست، بسبب قيود مواجهة كورونا .

وقلصت الإصابات بكورونا الخيارات المتاحة أمام سيميوني، وإن بدأ اللاعبون في التعافي، والعودة لصفوف الفريق.

وبدأ موسى ديمبلي مشاركاته مع أتلتيكو، بالنزول بديلاً في ربع ساعة الأخير من لقاء ليفانتي، السبت، كما تعافى كل من ماريو هيرموسو وجواو فيليكس وتوماس ليمار.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس، في الدوري الإنجليزي حالياً، لكنه لم يخسر أي مباراة، منذ تولى المدرب الألماني توماس توخيل مسؤولية الفريق، ويتطلع الآن لاجتياز دور ال16، بعدما خرج منه في آخر أربع مشاركات.