شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مثيرة بين مولودية الجزائر والترجي التونسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون القمة المغاربية بين الترجي ومضيفه مولودية الجزائر في واجهة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا اليوم، في حين يخوض الأهلي المصري حامل اللقب، ووصيفه الزمالك رحلتين صعبتين ضد سيمبا التنزاني وتونغيث السنغالي .

يحل الترجي، بطل المسابقة 4 مرات، ضيفاً ثقيلاً على مولودية الجزائري ساعياً إلى تعزيز صدارته بفوز ثان توالياً، فيما يأمل صاحب الأرض أن يتجاوز ظروفه المحلية.

وكان فريق «باب سويقة» افتتح مبارياته بانتصار صعب على تونغيث السنغالي، فيما يأمل الفريق الجزائري تجاوز صعوبات كثيرة على الصعيدين الإداري والمالي.

وفي المجموعة عينها، يخوض الزمالك حامل اللقب 5 مرات رحلة شاقة إلى دكار لمواجهة مضيفه تونغيث، وهو يتطلع إلى تسجيل أول انتصار في المسابقة بعد تعادله سلباً مع مولودية.

وأكد تونغيث بعد إقصاء الرجاء المغربي من دور ال32 وإحراج الترجي في الجولة الأولى، أن لديه ما يقدمه في البطولة .

ويحط الأهلي المصري، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي «9 ألقاب» وثالث مونديال الأندية، رحاله في العاصمة التنزانية دار السلام لمنازلة مضيفه سيمبا في قمة المجموعة الأولى، ويدرك المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أن اللقاء سيكون صعباً لإرهاق لاعبيه بسبب ضغط المباريات، فضلاً عن صعوبة مواجهة الفريق التنزاني على أرضه وأمام جمهوره، حيث من المتوقع حضور نحو 30 ألف متفرج للمباراة.

واستهل الأهلي بطل المسابقة (9 مرات) حملة الدفاع عن لقبه الثلاثاء الماضي بفوز عريض على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، ويسعى إلى مواصلة انتصاراته.

ويأمل المريخ لتصحيح مساره وحصد أولى نقاطه، عندما يستضيف فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي في الخرطوم.

وستكون الإطلالة الأولى للوداد المغربي من العاصمة الأنجولية لواندا بعد رحلة دامت 23 ساعة عن طريق دبي، حيث يحل ضيفاً لمواجهة بترو أتلتيكو ضمن المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الثانية، يحل مازيمبي ضيفاً ثقيلاً على الهلال في الخرطوم غدا.