"فرج عامر" يهاجم التحكيم: ضربة جزاء المصري غير صحيحة..وازاي الحكم يستأنف المباراة مرة أخرى صافرة النهاية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن ركلة الجزاء التي احتُسبت للنادي المصري أمام سموحة بعد نهاية المباراة ليس لها أساس من الصحـة ، فالكرة لم تصطدم بيـد ديريك نسيمبامبي لاعب سموحة.

وأضاف "عامر" خلال تصريحات ببرنامج ’’ البريمـو ’’ المذاع عبر فضائية ’’ Ten ’’ لا يجوز لحكم المباراة أن يطلق صافرة النهاية ثم يستأنف المباراة مرة أخرى وخصوصًا بعدما غادر اللاعبون أرضية الملعب متوجهين إلى غرفة خلع الملابس ، فهو أمر غير قانوني وفقًا للوائح الفيفا.

وحدثت واقعة غريبة في لقاء سموحة والمصري , فبعد ما أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة، طلب عودة اللاعبين لأرض الملعب ليرجع لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لصالح المصري لكن الحارس الهاني سليمان تصدى لها وحرم المصري من الفوز.

وانتهي لقاء فريق المصري أمام نظيره سموحة، مساء اليوم الإثنين، بهدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري we المصري.

وبتلك النتيجة، رفع المصري رصيده إلى 21 نقطة بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما وصل رصيد سموحة إلى 18 نقطة بالمركز الثامن.