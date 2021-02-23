برنامج الأهلي.. محاضرة لموسيماني والعودة للقاهرة فور نهاية مباراة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره سيمبا التنزاني، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عقد محاضرة ختامية للاعبين قبل التحرك لملعب "مكابا" الذي سيحتضن مواجهة الأهلي وسيمبا.

وستشهد المحاضرة التي ستبدأ في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ، قيام موسيماني بشرح طريقة اللعب وإعلان تشكيل الفريق قبل التحرك لملعب المباراة.

ومن المقرر أن يغادر فريق الأهلي فندق إقامة البعثة في الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء؛ متوجها إلى استاد "مكابا" في دار السلام بتنزانيا؛ استعدادا لمواجهة فريق سيمبا، وذلك فور انتهاء المحاضرة الختامية لبيتسو موسيماني.

وتنطلق مواجهة الأهلي أمام سيمبا، في الثالثة عصر اليوم على استاد "مكابا" في دار السلام بتنزانيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي، تنزانيا في طريق عودتها إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة سيمبا مباشرة على متن طائرة خاصة في تمام الثامنة مساء اليوم، على أن تصل إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى على فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، ويتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن سيمبا الذي يحتل المركز الثاني.