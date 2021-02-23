أوباما يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام توينجيت بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة توينجيت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على توينجيت في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة توينجيت السنغالي، الترجي التونسي ومولودية الجزائر.

وأفاد مراسل "يلا كورة" أن باتشيكو قد يدفع بأشرف بنشرقي في التشكيل الأساسي على أن يقود يوسف إبراهيم "أوباما" هجوم الفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط : إمام عاشور، فرجاني ساسي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : يوسف أوباما.