بالمواعيد والقنوات.. مهمتان صعبتان للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تعود اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، حيث تقام مواجهتان الأولى ستجمع لاتسيو الإيطالي بنظيره بايرن ميونيخ والثانية أتليتكو مدريد الإسباني أمام تشيلسي الإنجليزي.

ويخوض الأهلي والزمالك مواجهتان في الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني، ويستضيف توينجيت نظيره الزمالك.

ونرصد لكم في يلا كورة، بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم الثلاثاء.

دوري أبطال أوروبا

10:00 - لاتسيو وبايرن ميونيخ - القناة الناقلة( beIN Sports HD 2).

10:00 - أتليتكو مدريد و تشيلسي - القناة الناقلة( beIN Sports HD 1).

دوري أبطال إفريقيا

3:00 - سيمبا التنزاني والأهلي - القناة الناقلة ( beIN Sports HD 7).

3:00 - المريخ السوداني وفيتا كلوب -القناة الناقلة( beIN Sports HD 6).

6:00 - الزمالك وتوينجيت - القناة الناقلة ( beIN Sports HD 7).

9:00 - مولودية الجزائر- الترجي التونسي - القناة الناقلة ( beIN Sports HD 7).

الدوري الإنجليزي

8:00 - ليدز يونايتد وساوثهامتون - القناة الناقلة ( beIN Sports HD 2).

الدوري السعودي

6:00 - اتحاد جدة والفيصلي - القناة الناقلة KSA Sports 3 HD.