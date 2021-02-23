تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأفاد مراسل "يلا كورة"، أن موسيماني سيقوم بتغييران في خط وسط الأهلي، حيث سيدفع بالثنائي أكرم توفيق وحمدي فتحي، بدلا من عمرو السولية ومجدي أفشة.

وسيدخل الأهلي بنفس خط الدفاع الذي تواجد أمام المريخ السوداني بالجولة الماضية وهم (محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمود وحيد) ، بالإضافة للثلاثي في الخط الأمامي " كهربا، جونيور أجايي، ووالتر بواليا".

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمود وحيد.

الوسط: أكرم توفيق، أليو ديانج، حمدي فتحي.

وسط الهجوم: محمود كهربا، جونيور أجاي.

خط الهجوم: والتر بواليا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية أمام المريخ بالجولة الأولى بنتيجة3 أهداف دون رد، ليحتل بذلك قمة ترتيب مجموعته وخلفه سيمبا التنزاني بنفس عدد النقاط.