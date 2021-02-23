الامارات | أول تعليق لنادي العين حول إصابة الياباني ناكاجيما

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لنادي العين حول إصابة الياباني ناكاجيما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح لاعب فريق العين، الياباني شويا ناكاجيما خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بصورة مؤقتة بعد تعرضه لإصابة خلال تدخل بينه وبين أحد لاعبي "الزعيم" خلال الحصة التدريبية التي جرت مساء أمس ضمن التحضيرات الخاصة بالمواجهة المرتقبة التي تجمع "البنفسجي" بمنافسه فريق الظفرة مساء الخميس ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي.

وأوضح نادي العين في بيان نشره فجر اليوم الثلاثاء عبر حسابه في تويتر إن اللاعب الياباني سيخضع لفحوصات طبية للتعرف على حجم الإصابة.

وقال البيان: "تعرض اللاعب الياباني "شويا ناكاجيما" لاصابة في الكاحل وذلك خلال الحصة التدريبية المسائية وسوف يخضع للفحوصات الطبية اللازمة تحت اشراف الطاقم الطبي للفريق ومن المقرر أن يتم الكشف عن مدة غياب اللاعب على ضوء التقارير الطبية خلال الساعات القادمة"

وتشكل إصابة اللاعب الياباني صدمة كبيرة لطموحات "الزعيم" في المنافسة على اللقب، إذ أن الوافد الجديد ساهم بشكل كبير في عودة الفريق لطريق الانتصارات خلال مشاركته في مباراتي الشارقة والفجيرة في الجولتين الماضيتين بعد أن ساعد في انتهاء صداع وظيفة صانع الألعاب".

ويحتل العين المركز الرابع في جدول ترتيب المنافسة برصيد 30 نقطة بفارق 7 نقاط فقط عن الشارقة والجزيرة المتصدرين.

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