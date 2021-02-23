شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. معسكر المنتخب ينطلق 20 مارس بالقاهرة استعدادا لكينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر المنتخب بالقاهرة يوم 20 مارس المقبل، استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، على أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم إلى نيروبي 22 مارس، تمهيدا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الكيني فى 25 مارس في الجولة الخامسة من التصفيات القارية.

واستقر الجهاز الفني علي بدء معسكر المنتخب الوطني في القاهرة بداية من يوم 20 مارس على أن يكون السفر يوم 22 لخوض اللقاء من خلال الطائرة الخاصة التى وفرتها اللجنة الثلاثية للمنتخب قبل العودة عقب لقاء كينيا واستكمال المعسكر المغلق لمواجهة جزر القمر بالقاهرة يوم 29 مارس في آخر جولات التصفيات.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة سفر اثنين من اللجنة مع بعثة منتخب مصر الأول إلى كينيا، حيث يلتقى المنتخبان فى تصفيات أمم أفريقيا 2022، وتقرر سفر رئيس اللجنة الثلاثية مع البعثة ومعه أحمد حسام عوض عضو الاتحاد، على أن يتولى محمد الشواربي عضو الاتحاد مصاحبة الفريق منذ عودته وحتى مباراته مع جزر القمر بالقاهرة المحدد لها يوم 29 مارس في التصفيات نفسها.

في سياق مختلف، كشف سيد معوض مدرب منتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول سيتواجد فى معسكر الفراعنة المقبل، وقال معوض فى ندوته بـ"الخليج 365"، إن صلاح سيتواجد في معسكر الفراعنة واللاعب لدية رغبة كبيرة لذلك، ولن تمنعه كوورنا من التواجد بسبب السفر، ووجود صلاح سيفرق الكثير من قوة الفراعنة، خاصة أنه لم يتواجد مع المنتخب الحالي سواء في مباراتي كينا و جزر القمر وتوجو بسبب الإصابة وكوورنا.

وأشار معوض إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب على تواصل دائم مع محمد صلاح، وأن نجم ليفربول تواجد في معسكر توجو للانضمام واللعب لكن الإصابة بكورونا منعته.