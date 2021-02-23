شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخشى مفاجآت أشمون فى كأس مصر باستاد السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، ففي الثانية والنصف ظهراً يواجه مصر المقاصة نظيره أشمون الذى ينافس في دوري الدرجة الرابعة باستاد السكة الحديد فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية المعروفة عن لقاءات كأس مصر.

ويدخل المقاصة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري باللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة، ويحتل مصر المقاصة المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز في 7 وتعادل في مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بتخطى عقبة أشمون لمواصلة مشوار الكأس بنجاح في ظل الموسم المتميز الذى يقدمه الفريق الفيومى رغم رحيل عدد كبير من نجومه أخرهم هدافه مروان حمدى للزمالك في الميركاتو الشتوى الأخير.

وفى المقابل، يسعى الجهاز الفني لأشمون لتفجير أقوى مفاجآت البطولة عن طريق الإطاحة بالمقاصة مثلما فعل بتروجت مع المقاولون العرب الذى تفوق عليه بثلاثية مقابل هدف ليودع البطولة، وكذلك كوكا كولا الذى تفوق على الإنتاج الحربى بهدف دون رد.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام أشمون مكونا من: "محمد كوكو،أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي،باولن فوافي وفادى فريد".

وأحرز لقب كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، والأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلها تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ولم تلعب بطولة كأس مصر في الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وتوقفت في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.