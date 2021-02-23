شكرا لقرائتكم خبر عن 83% من القراء يتوقعون نجاح الأهلى في تخطى عقبة سيمبا التنزانى ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الأهلى في تخطى عقبة سيمبا التنزانى في بطولة أفريقيا، توقع غالبية القراء نجاح الأهلى في تخطى عقبة سيمبا التنزانى في بطولة أفريقيا.

وتوقع 83% من القراء نجاح الأهلى في تخطى عقبة سيمبا التنزانى في بطولة أفريقيا، بينما استبعد 17% من القراء نجاح الأهلى في تخطى عقبة سيمبا التنزانى في بطولة أفريقيا.