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إدارى المنتخب يُعاين اليوم فنادق كينيا وملعب مباراة الفراعنة 25 مارس

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القاهرة - سامية سيد - يجرى مينا سامح، إدارى منتخب مصر الأول، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية فى العاصمة الكينية نيروبى، لمعاينة الفنادق هناك وكذلك الملعب الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام كينيا يوم 25 مارس المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، بناءً على تكليف من الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى.

 

وعقب العودة من نيروبى، سيتقدم إدارى المنتخب بتقرير شامل عقب العودة إلى حسام البدرى ومحمد بركات مدير المنتخب من أجل اختيار الفندق الأنسب للمنتخب، بجانب تحديد حالة ملعب المباراة، كما يناقش مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها فى الرحلة.

 

وحدد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سفر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نيروبي يوم 22 مارس المقبل، تمهيدا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

 

جاء ذلك بعدما استقر الجهاز الفني علي بدء معسكر المنتخب الوطني في القاهرة بداية من يوم 20 مارس على أن يكون السفر يوم 22 لخوض اللقاء من خلال الطائرة الخاصة التي وفرتها اللجنة الثلاثية للمنتخب قبل العودة عقب لقاء كينيا واستكمال المعسكر  المغلق لمواجهة جزر القمر  بالقاهرة يوم 29 مارس في آخر جولات التصفيات.

 

وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة سفر اثنين من اللجنة مع بعثة منتخب مصر الأول إلى كينيا، حيث يلتقى المنتخبان فى تصفيات أمم أفريقيا 2022، وتقرر سفر رئيس اللجنة الثلاثية مع البعثة ومعه أحمد حسام عوض عضو الاتحاد، على أن يتولى محمد الشواربي عضو الاتحاد مصاحبة الفريق منذ عودته وحتى مباراته مع جزر القمر بالقاهرة المحدد لها يوم 29 مارس في التصفيات نفسها.

 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة على تخصيص طائرة خاصة للمنتخب الوطني الأول في رحلته إلى كينيا لملاقاة منتخبها الوطني يوم 25 مارس ضمن تصفيات الأمم الأفريقية، كما جاء ذلك في معرض موافقة اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد على جميع طلبات المنتخب الأول دعما لمسيرته وتحقيق هدف التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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