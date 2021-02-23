شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام تونجيث السنغالى اليوم.. أوباما مهاجم صريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ملعب لات ديور في السنغال مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي في السادسة من مساء اليوم في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول المجموعة الرابعة والتي تضم كل من الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيت، حيث حصد الزمالك نقطة واحدة من تعادل في الجولة الاولي مع مولودية الجزائر في القاهرة ، فيما يحتل تونجيت المركز الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما تلقي خسارة في الجولة الأولى من الترجي التونسي متصدر ترتيب المجموعة.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام تونجيث السنغالي

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مختلف عن الذي خاض به الزمالك مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدورى بسبب غياب سيف الجزيري غير المقيد في القائمة الأفريقية وحازم إمام ومحمود الونش للإصابة.

ويضم التشكيل المتوقع للزمالك كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني واحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد وامام عاشور

خط الهجوم : فرجاني ساسي واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

في المقابل فإن فريق تونجيث السنغالي قد فجر مفاجأة بإقصائه فريق الرجاء الرياضي المغربي من الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات، بالفوز عليه بركلات الترجيح.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق تونجيث السنغالي 425 ألف يورو فقط، طبقا لموقع ترانسفير ماركت.

ومن المنتظر أن يدخل تونجيث اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: باي سيسيه

خط الدفاع: الحاج عبدولاي ديوب – مامادو سيك – مالك ندوي – بابي سو

خط الوسط: بابا ساكو – إبراهيما ماني – بابي نداي

خط الهجوم: جبريل سيلا – بول باسيني – بايي ديوب