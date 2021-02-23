شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يكشف سبب تأخر العودة إلى ملعبه بعد تأكد جاهزيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن سبب تأخر عودة فريق أسوان إلى ملعبه حتى الآن، بعد تجهيزه لاستضافة تقنية الفار ورفع كفاءة أرضيته، وقال أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن ملعب أسوان بالفعل بات جاهزاً لاستضافة مباريات الفريق في الدوري العام، وكان من المقرر العودة إليه فى وقت سابق.

وأضاف أمين، قد نعود إلى ملعبنا فى الدور الثاني ولكن هذا سيتوقف على جدول المباريات، فنظام الدوري بعد كورونا بات من الصعب معه التنقل كثيراً بالنسبة للفريق فى وجود مسحات كورونا التى يخضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل كل مباراة، خاصة مع ضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أيام، وإذا استمر الجدول بهذا الشكل فلن نتمكن من العودة إلى ملعبنا.

وأكد مصطفى أمين أن مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء أحمد سليمان قرر صرف مكافأة فوز للاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال، بعد العرض القوي الذى قدمه أبناء الجنوب ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بالدوري، حيث فاز أسوان على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مصطفى أمين في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أشكر اللاعبين والجهاز الفني على المستوى الذى قدموه، وسنصرف مكافآت الفوز للفريق كما وعد اللواء أحمد سليمان، ونطوى الصفحة سريعاً استعداداً للقاءت المقبلة، فالدوري مازال طويلاً وصعباً.

واختتم أمين قائلا، "لا نطمح إلى مركز محدد ولكننا سنواصل دعم الفريق وكل اللاعبين للوصول إلى أقصى مركز يمكنهم بلوغه في ظل المنافسة القوية بالدوري".