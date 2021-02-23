شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يبحث عن القمة أمام النجوم بالقسم الثانى وشبين يستدرج طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستأنف عصر اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة عشر بمجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثانى، بمواجهتين تختلف فيهما الطموحات عندما يلتقى الترسانة مع النجوم، ويخرج طنطا لملاقاة جمهورية شبين.

ويسعى علاء نوح للعودة إلى صدارة المجموعة عندما يواجه النجوم صاحب المركز قبل الأخير بـ 12 نقطة، كما حشد الشواكيش كافة أسلحتهم من أجل حسم نتيجة اللقاء مستعيًنا بالخبرات الكبيرة للاعبيه وأبرزهم حسام باولو، واستغلال الحالة الفنية الممتازة لهدافه إيهاب فؤاد.

ويحتل الترسانة حاليًا وصافة المجموعة برصيد 23 نقطة خلف المتصدر الداخلية بـ25 نقطة، أما النجوم بقيادة أحمد العجوز فيطمح في تحقيق أول انتصار له عقب تولي المهمة الفنية خلقًا لأمير عزمي مجاهد، وتحقيق أي نتيجة إيجابية تساعده للتقدم خطوه في جدول ترتيب المجموعة.

وتحت شعار البحث عن الأمان، يدخل جمهورية شبين الثاني عشر برصيد 14 نقطة تحت قيادة فنية لياسر رضوان لقاء طنطا الأخير برصيد 7 نقاط، ويأمل شبين في استغلال كبوة منافسة لحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن دوامة الهبوط.

ويدخل شبين اللقاء بنشوة نقطة التعادل خارج ملعبه مع الداخلية المتصدر فى اللقاء الماضي، بينما يخوض طنطا أولى مواجهاته تحت قيادة حسن موسى بعدما تولى مسؤولية الفريق خلفًا لـ علاء صابر، ويأمل " موسى" في تحقيق نتيجة جيدة تكون بداية لثورة التصحيح مع أبناء السيد البدوي وإيجاد حل سريع للعقم التهديفي الذي يلازم اللاعبين منذ ثماني جولات.