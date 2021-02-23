شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يحذر لاعبى أسوان من انتفاضة البنك الأهلي مع مدربه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علاء عبد العال، المدير الفني لأسوان، لاعبي الفريق من التهاون فى المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي، والتى تجمع الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت، وشدد عبد العال على ضرورة احترام المنافس من أجل تحقيق الهدف المطلوب من المباراة وهو الخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على باقء أسوان في منطقة وسط الجدول.

وشدد المدير الفني لأسوان على ضرورة الانتباه من الانتفاضة الكروية التى سيكون عليها فريق البنك الأهلي، خاصة بعد تغيير الجهاز الفني وتولي خالد جلال الإدارة الفنية بعد رحيل محمد يوسف، حيث يسعى لاعبو البنك الأهلي لإثبات جدارتهم مع المدرب الجديد.

ويعكف الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال على مراجعة المباريات السابقة لفريق البنك الأهلي، لتحديد أبرز معالم القوة والضعف في الفريق قبل اللقاء المرتقب بينهما حيث يطمح أبناء الجنوب في مواصلة نتائجهم الإيجابية، بعد الفوز على المقاولون ثم الاتحاد السكندري.

وبدأ الجهاز الفني لأسوان بمراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بلقاء البنك الأهلي والمقاصة الأخيرة والتى انتهت بفوز الفريق الفيومي بهدف نظيف.

من جانبه، أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء أحمد سليمان، قرر صرف مكافأة فوز للاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال، بعد العرض القوي الذى قدمه أبناء الجنوب ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بالدوري، حيث فاز أسوان على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مصطفى أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أشكر اللاعبين والجهاز الفني على المستوى الذى قدموه، وسنصرف مكافآت الفوز للفريق كما وعد اللواء أحمد سليمان، ونطوى الصفحة سريعاً استعداداً للقاءت المقبلة، فالدوري مازال طويلاً وصعباً .

واختتم أمين قائلا، لا نطمح لمركز محدد ولكننا سنواصل دعم الفريق وكل اللاعبين للوصول إلى أقصى مركز يمكنهم بلوغه فى ظل المنافسة القوية بالدوري.