شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يهزم الكاميرون فى البطولة الأفريقية باستاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لشباب الكرة لطائرة على نظيره الكاميرونى بنتيجة 3 /1 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا تحت 21 سنة والتى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بمشاركة 4 منتخبات.

وشهدت لقاءات الجولة الأولى التى أقيمت أول أمس السبت فوز منتخب مصر على الكونغو الديمقرطية بنتيجة 3 /0 ، بينما فاز منتخب الكاميرون على نظيره المغربى 3 / 1، فيما يلتقى يوم الأربعاء الكونغو مع الكاميرون ومصر مع المغرب، حيث يتأهل البطل إلى كأس العالم 2021.

وتشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة، فى ظل انتشار فيروس كورونا ، وقد قامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين فى البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين فى مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأى شخص لم يجر التحاليل قبل انطلاق فعاليات البطولة.

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومعه أيمن غزلان نائبا، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ومساعده عماد الباهى.