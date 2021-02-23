صور فاضحة تُعرض مدرب المنتخب السعودي “هيرفي رونار” للابتزاز في المغرب!

تعرض المدير الفني الفرنسي “هيرفي رونار”، المدرب الحالي لـ منتخب السعودية، ومدرب منتخب المغرب السابق، لموقف محرج أمام مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد إلتقاط صور له في موضع مخل بالأداب العامة عبر الانترنت من قبل عصابة مغربية.

وشكا هيرفي رونار السلطات المغربية بعد تعرضه للابتزاز والنصب والاحتيال من قبل عصابة مغربية في مدينة واد زم، ليتم إلقاء القبض على بعض أفرادها.

وأوقفت المصالح الأمنية بمدينة “واد زم المغربية”، أفراد عصابة متخصصة في النصب والاحتيال والابتزاز عبر شبكة الانتر نت، يشتبه في تورطهم في ابتزاز والاحتيال على الناخب الوطني المغربي السابق هيرفي رونار الذي يعمل حاليًا كمدير فني للمنتخب السعودي.

ووفقاً لجريدة “الصباح المغربية”، فإن شخصان قاما باستدراج مدرب منتخب المغرب السابق هيرفي رونار باستعمال موقع للتواصل الاجتماعي، ثم الشروع في النصب عليه بعد تصويره في وضعية مخلة بالآداب.

وأضاف نفس المصدر “تم القبض على شخصين قاما بالتواصل مع رونار عبر تقنية الفيديو، مستعملان في ذلك حساب يحمل اسم فتاة لبنانية، وقاما باغرائه باستعمال شريط مفبرك قبل أن يشرعا في تسجيله في أوضاع ومشاهد مخلة للأداب”.

وأكمل تقرير الصحيفة المغربية “بعدما أطاح الاثنان، بالمدرب السابق لأسود الأطلس، طالبا منه أداء 10 ملايين سنتيم، مهددين اياه بنشر شريط الفيديو وصوره في حالة رفض طلبهما، ما دفعه إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة المختصة من أجل التحقيق في النازلة، ليتم ايقاف المعنيين بالأمر وتقديمها للعدالة.