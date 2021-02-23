تعرف على موعد مباراة الاهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها عصر اليوم الثلاثاء في مدينة دار السلام بتنزانيا ضمن مباريات اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويواجه النادي الاهلي المصري مضيفه سيمبا في مواجهة حماسية على صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم كذلك المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونجولي.

ونجح الاهلي في تحقيق الفوز في الجولة الأولى بهزيمة ضيفه المريخ السوداني بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي في القاهرة.

وعاد بدوره نادي سيمبا التنزاني، الذي يقوده مدرب الاسماعيلي السابق “ديدييه غوميز” بفوز ثمين من ملعب فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف، ليتقاسم صدارة المجموعة مع الاهلي.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا “المعلق والقنوات الناقلة”

تنطلق مباراة الاهلي وسيمبا بداية من الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 ويقودها الحكم الكاميروني “آليوم نيانت آليوم”، وتجري على الملعب الوطني لدار السلام في تنزانيا.

تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، عبر قناة بين سبورت HD 7، على القمر الصناعي نايل سات، وقمر سهيل سات، بصوت المعلق الرياضي “أحمد الطيب“، بعد تشبت إدارة القنوات القطرية بتعيينه معلقاً للمباراة، رغم رفض غالبية جماهير النادي الأهلي له.

وكانت جماهير النادي الأهلي قد اطلقت وسم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تطالب فيه إدارة قنوات بي ان سبورتس، بتغيير المعلق أحمد الطيب، واصفة إياه بنذير الشؤم عندما يعلق على مباريات الفريق.

ويمكن متابعة المباراة بالتعليق الأجنبي، حيث ستقوم قناة بي ان سبورتس ماكس 5 بنقل وقائع المباراة، عبر القمر الصناعي أسترا 19 شرقاً.