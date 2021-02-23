ينتظر عشاق كرة القدم السعودية موعد انطلاق مباراة الهلال والنصر، مساء اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الهلال مباراة الديربي، في خضم الصراع القوي على صدارة الدوري السعودي أمام الشباب الذي هزم أهلي جدة مساء اليوم الاثنين بثلاثية نظيفة لحساب نفس الجولة.

وكان الزعيم الأزرق أبرز المستفيدين من الجولة الماضية (19) بسبب فوزه على الاتفاق بالتزامن مع تعرض الشباب لخسارة صادمة أمام الفتح.

وعاد الأمل لجمهور نادي الهلال في اعتلاء الصدارة من جديد بعد مباريات الجولة الماضية، لكن الوضع سرعان ما تغير بعدما فشل الأهلي في عرقلة مسيرة الشباب المتطور مع النجم الأرجنتيني إيفير بانيغا.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة من 19 مباراة.

من جهته فقد النصر كل حظوظه في التتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، بعد أن تعرض لخساراتين متتاليتين أمام الشباب والقادسية في الجولتين 18 و19، ليستقر في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وابتعد النصر عن الشباب المتصدر بـ 16 نقطة، وخلف غريمه التقليدي “الهلال” بفارق 11 نقطة، قبل 11 جولة من نهاية موسم 2021/2020.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي “المعلق والقنوات الناقلة”

يلتقي النصر والهلال يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير على ملعب مدينة الملعب سعود الرياضية في الرياض (مرسول بارك)، وتنطلق المباراة بداية من الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة النصر والهلال، على القناة الرياضية السعودية، بصوت المعلق الرياضي “جعفر الصليح” بالاضافة إلى المعلق “عبد الله الغامدي”.

يذكر أن مباراة الذهاب التي اقيمت يوم 23 نوفمبر 2020، ضمن مباريات الجولة 5 كانت قد انتهت لصالح نادي الهلال بهدفين نظيفين، فيما خلصت آخر مباراة ديربي بين الفريقين، بفوز كبير لنادي النصر بثلاثية نظيفة، ضمن نهائي منافسات كأس السوبر السعودي، واقيمت يوم 30 يناير الماضي.