شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي المصير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ما بين رغبة نصراوية للعودة لمراكز المقدمة ورغبة هلالية لاستعادة الصدارة تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود مساء اليوم (الثلاثاء) لمتابعة اللقاء المرتقب في ديربي الرياض، والذي يجمع النصر بضيفه الهلال عند الساعة 8:35، في ختام لقاءات الجولة 20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسبق هذا اللقاء 4 لقاءات هامة، إذ يستضيف الباطن نظيره القادسية (3:45)، ويحل ضمك ضيفاً على العين (4:10)، وقمة شرقاوية تجمع الفتح بضيفه الاتفاق (6:20)، ويستضيف الاتحاد نظيره الفيصلي في تمام الساعة السابعة مساءً.

النصر X الهلال

على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، يخوض فريق النصر لقاء مهماً أمام جاره الهلال بحثاً عن عودة قوية بعد خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين أمام الشباب والقادسية أعادت الفريق لمراكز متأخرة، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة جمعها من 7 انتصارات و4 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 27 وعليه 26 هدفاً، فيما يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بعد انتفاضته في الجولة الماضية وتحقيقه فوزاً مهماً على الاتفاق أعاده لوصافة الدوري، ويطمح من خلال لقاء الليلة لتكرار فوزه في لقاء الذهاب والاقتراب أكثر من استعادة صدارة الدوري، إذ يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة جمعها من 10 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 33 وعليه 14 هدفاً كأقوى خط دفاع في الدوري.

الباطن X القادسية

وعلى ملعبه بحفر الباطن، يخوض فريق الباطن لقاءً صعباً أمام ضيفه القادسية وبظروف صعبة للغاية بإصابة عدد كبير من لاعبيه بفايروس كورونا مما استدعى الجهاز الفني للفريق بالاستعانة بلاعبين شباب لخوض هذا اللقاء الذي يطمح من خلاله الباطن لتحقيق الثلاث نقاط والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة جمعها من 6 انتصارات و5 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 27 وعليه 30 هدفاً، فيما يدخل فريق القادسية هذا اللقاء بعد أن حقق نتائج إيجابية في الأسابيع الأخيرة، إذ لم يذق طعم الخسارة في آخر تسع جولات ليقفز للمركز الخامس برصيد 28 نقطة جمعها من 7 انتصارات ومثلها تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 29 وعليه 27 هدفاً.

العين X ضمك

وعلى استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، تقام واحدة من أقوى لقاءات فرق المؤخرة، إذ يستضيف العين نظيره ضمك ويطمح صاحب الأرض لتحقيق الثلاث نقاط وتجاوز ضيفه في جدول الترتيب، إذ يحتل العين المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين و13 خسارة وله من الأهداف 21 وعليه 39 هدفاً كأضعف خط دفاع في الدوري، فيما يدخل فريق ضمك هذا اللقاء بعد تعثره في الجولة الماضية بالخسارة من الفيصلي ويطمح للفوز في لقاء الليلة لتجديد آماله بالبقاء في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة حصدها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 23 وعليه 35 هدفاً.

الفتح X الاتفاق

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، يستضيف الفتح نظيره الاتفاق في قمة شرقية مهمة، إذ يدخل فريق الفتح هذا اللقاء بعد أن حقق نتائج إيجابية في آخر ثلاثة لقاءات كان آخرها الفوز على متصدر الدوري الشباب ليصل للمركز التاسع برصيد 25 نقطة حصدها من 7 انتصارات و4 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 29 وعليه 33 هدفاً، أما الاتفاق فإنه يطمح لحصد الثلاث نقاط والعودة لمسار الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الهلال ليتراجع للمركز السادس برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات ومثلها خسائر و3 تعادلات وله من الأهداف 31 وعليه 30 هدفاً.

الاتحاد X الفيصلي

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، وبطموحات مختلفة وهدف واحد يلتقي الاتحاد بضيفه الفيصلي، إذ يبحث كل منهما لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط، إذ يطمح الاتحاد لمواصلة مطاردته لمراكز المقدمة إذ يحتل المركز الرابع برصيد 32 جمعها من 8 انتصارات ومثلها تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 25 وعليه 18 هدفاً، فيما يدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء بحثاً عن الفوز ومواصلة هروبه من مراكز المؤخرة إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة جمعها من 5 انتصارات و8 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 24 وعليه 25 هدفاً.