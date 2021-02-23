شكرا لقرائتكم خبر عن خارج ملعبه .. الأصفر «يغرق» في بحر الأزرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لغة الأرقام والإحصاءات دوماً ما تكون ممتعة لكافة المتابعين والمهتمين بها، من خلال لقاء الديربي المرتقب بين فريقي النصر والهلال ضمن الجولة 20 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يعتبر اللقاء على أرض الأول، كون لقاء الذهاب كان على أرض الزعيم.

فمنذ تغيير مسمى الدوري للمحترفين موسم 2008، نجح الهلال في تحقيق 8 انتصارات على غريمه النصر، خصوصا في المباريات التي تعتبر على أرضه، مقابل 5 انتصارات على ملعب الزعيم.

في الجانب الآخر، كسب العالمي 4 مواجهات على أرض الهلال، مقابل 3 مباريات في ملعبه وبين جماهيره.