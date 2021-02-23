شكرا لقرائتكم خبر عن ديربيات فبراير.. أهداف بالكوم.. ورباعية زرقاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتجدد الإثارة والندية بين فريقي النصر والهلال اليوم (الثلاثاء) ضمن الجولة 20، إذ دوماً ما تكون مباريات الديربي خلال شهر فبراير مليئة بغزارة الأهداف في مرمى الآخر، إذ سجل الفريقان خلال ديربي فبراير السابقين في الدوري 11 هدفاً، بواقع 6 للهلال، و5 للنصر.

وأنهى الزعيم الديربي الأول لصالحه في 21 فبراير 2014 بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتقاسم الفريقان نقاط الديربي الثاني 8 فبراير 2018 بالتعادل الإيجابي بينهما 2-2.