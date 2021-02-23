شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدان أمام العالمي.. ظهور مغمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يأمل المهاجم الدولي لاعب فريق الهلال عبدالله الحمدان بأن يفك شفرة زيارة شباك مرمى فريق النصر خلال مواجهة اليوم بينهما ضمن الجولة 20 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام في ستاد «مرسول بارك».

إذ سبق للمهاجم الحمدان أن واجه النصر في 3 مناسبات سابقة عندما كان يدافع عن ألوان الشباب، حيث لم يحرز أي هدف، بل خسر مواجهتين وكسب مع الليث واحدة.

وينتظر «الصقر» مسح الصورة السابقة، وفتح صفحة جديدة وزيارة شباك جونز الأسترالي حارس مرمى النصر بقميص الهلال. يذكر أن الحمدان لعب مع الزعيم نحو 31 دقيقة خلال 3 مباريات.