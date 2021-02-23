الليث افترسهم

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جدة - خالد شويل - أثبت فريق الشباب عزمه على تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تفوقه على ضيفه الأهلي وأحد منافسيه على اللقب بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، ضمن لقاءات الجولة 20 من دوري المحترفين.

شهد اللقاء سيطرة شبابية توجها المدافع أحمد شراحيلي بهدف مبكر (د: 12)، وعزز زميله الفريد ندياي النتيجة بإحرازه الهدف الثاني للشباب (د: 70)، واختتم كريستيان جوانكا أهداف اللقاء في الوقت القاتل (د: 90+5)، لينتهي اللقاء بفوز الشباب بثلاثة أهداف دون مقابل. وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الثاني عشر في الدوري ليصل للنقطة 41 محافظاً على صدارته للدوري، فيما تلقى الأهلي الخسارة الخامسة له وتجمد رصيده عند النقطة 35 في المركز الثالث. عودة التعاون

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع عاد فريق التعاون لطريق الانتصارات بعد فوزه على مضيفه الوحدة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، وجاء هدفا التعاون عن طريق كاكو (د: ٢٤)، ليندر تاوامبا من ركلة جزاء (د: ٨٩)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون الفوز السابع له في الدوري ليصل للنقطة ٢٨ ويعود لاحتلال المركز الخامس، فيما تلقى الوحدة خسارته التاسعة ليتجمد رصيده عند ٢٧ نقطة وفي المركز الثامن.ثلاثية الرائد

وتغلب فريق الرائد على مضيفه أبها بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وجاءت أهداف الرائد عن طريق محمد فوزاير (د: ١٢)، كريم البركاوي (هدفين ٢٠، ٢٦)، وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه السادس ويصل للنقطة ٢٢ وفي المركز الرابع عشر، فيما تلقى أبها خسارته العاشرة ليتجمد رصيده عند ٢٤ نقطة وفي المركز الحادي عشر.