شكرا لقرائتكم خبر عن الانتشار السريع سلاح الفتح أمام الاتفاق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداداته لمواجهة ضيفه الاتفاق غداً الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن الجولة العشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأجرى الفريق تدريبه الختامي عصر اليوم الاثنين على ملعب الرديف بالنادي، وركز المدير الفني السيد يانييك فيريرا على الجوانب التكتيكية، حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب عمل من خلالها على تصحيح الأخطاء مع التركيز على التمركز السليم، والانتشار السريع. وشهدت التدريبات روحا معنوية مرتفعة وحماسا كبيرا من قبل اللاعبين، ويأمل المدير الفني في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل التقدم إلى مناطق الدفء.