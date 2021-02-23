شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وتونجيث اليوم الثلاثاء فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفا علي تونجيث السنغالي اليوم فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ففى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للزمالك، والذى يسعى لحصد النقاط الثلاثة للعودة إلى المنافسة على التأهل.

موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي

تقام مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي علي ملعب لات ديور في السنغال فى السادسة من مساء اليوم بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيت، وحصد الزمالك نقطة واحدة من تعادل في الجولة الاولي مع مولودية الجزائر في القاهرة، فيما يحتل تونجيت المركز الأخير بلا رصيد من النقاط ،بعدما تلقي خسارة فى الجولة الاولي من الترجي التونسي متصدر ترتيب المجموعة.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك امام تونجيث السنغالي

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مختلف عن الذي خاض به الزمالك مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدورى بسبب غياب سيف الجزيري غير المقيد فى القائمة الأفريقية وحازم إمام ومحمود الونش للإصابة.

ويضم التشكيل المتوقع للزمالك كلا من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد وإمام عاشور

خط الهجوم : فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

وفى المقابل فان فريق تونجيث السنغالي قد فجر مفاجأة باقصائه فريق الرجاء الرياضي المغربي من الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات، بالفوز عليه بركلات الترجيح.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق تونجيث السنغالي 425 ألف يورو فقط، طبقا لموقع ترانسفير ماركت.

ومن المنتظر أن يدخل تونجيث اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: باي سيسيه

خط الدفاع: الحاج عبدولاي ديوب – مامادو سيك – مالك ندوي – بابي سو

خط الوسط: بابا ساكو – إبراهيما ماني – بابي نداي

خط الهجوم: جبريل سيلا – بول باسيني – بايي ديوب.