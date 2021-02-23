شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق ينفي ترشيح أو ضم مهاجمين جدد للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الأهلي لم يتعاقد مع مهاجمين جدد، سواء من اللاعبين المحليين أو من جنسيات أخرى، وأن ما يتردد في هذا الشأن كلام عارٍ تماما من الصحة.

وأوضح أن فريق الكرة بالنادي يعيش حالة من الاستقرار على جميع الأصعدة، ويضم نخبة من أبرز اللاعبين في كل الخطوط، وأن تركيز الجميع ينصب على توفير الأجواء المناسبة للفريق في مشواره الإفريقي والمحلي، لمواصلة تحقيق البطولات والانتصارات.

وأضاف توفيق، أنه لا صحة تماما لما تردد عن تلقي ترشيحات لضم لاعبين جدد في الوقت الراهن، خاصة مع تبقي فترة طويلة على نهاية الموسم، وأن التعاقد مع صفقات جديدة بالأهلي يجري وفقا لمعايير محددة، حيث يتم تقييم الأمور من كافة الجوانب بعد نهاية الموسم ومناقشة رؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط للكرة، وبالرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض في هذا الشأن.

وأشار مدير التعاقدات إلى أن الفترة الحالية لم تشهد التطرق إلى التفاوض أو التعاقد مع لاعبين جدد في أي مركز من المراكز، خاصة أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو دعم الفريق ومساندته لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات، بعد الفوز ببطولة الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

وكشف الإعلامي سيف زاهر، عن إنهاء لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي لصفقة جديدة خلال الساعات الماضية، بناءً على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، وقال زاهر عبر برنامجه "ملعب أون تايم": أمير توفيق أنهى طلبات موسيماني وهي مهاجم أفريقي سوبر، وسيحدد موسيماني على حساب أي لاعب سيتواجد هذا المهاجم، ومحمد شريف قد يشارك في مركز آخر، وبواليا ومروان المتألق منهما سيكمل مع الأهلي.

وأضاف: موسيماني طلب من اللاعبين الضغط من الدقيقة الأولى للحفاظ على شخصية الفريق التى تكونت في أفريقيا بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية، مشدداً على أن الأهلي إذا سمح للمنافس بدخول المباراة فهذا لن يكون في صالح الأهلي.