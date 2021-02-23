شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: الجهاز الإدارى للزمالك يتحمل أزمة الطائرة وفتوح لا يصلح للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق، إن الجهاز الإداري بنادي الزمالك يتحمل مسئولية الأزمة الأخيرة الخاصة بتأخر وصول بعثة الفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيث السنغالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف سعيد، في تصريحات تليفزيونية أن الجهاز الإداري يتحمل مسئولية تأخر وصول البعثة إلى السنغال؛ بسبب عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية، مما أدى لهبوط الطائرة فى الجزائر.

أكد إبراهيم سعيد أن أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك لا يصلح تماما للعب بصفوف الفريق، كما أن طريقة لعبه تناسب الكرة الخماسية ولا تتناسب مع الفريق.

وتابع: أتمنى الدفع بعبد الله جمعة أساسيا أمام تونجيث السنغالي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فهو يتفوق على أحمد فتوح من حيث الخبرات الإفريقية والناحية الدفاعية والهجومية، وهو أفضل ظهير أيسر في الفريق.