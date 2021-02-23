شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلي تعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر وموسيمانى يحدد الضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن إنهاء لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي لصفقة جديدة خلال الساعات الماضية، بناءً على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، وقال زاهر عبر برنامجه "ملعب أون تايم": أمير توفيق أنهى طلبات موسيماني وهي مهاجم أفريقي سوبر، وسيحدد موسيماني على حساب أي لاعب سيتواجد هذا المهاجم، ومحمد شريف قد يشارك في مركز أخر، وبواليا ومروان المتألق منهم سيكمل مع الأهلي.

وأضاف: موسيماني طلب من اللاعبين الضغط من الدقيقة الأولى للحفاظ على شخصية الفريق التى تكونت في أفريقيا بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية، مشدداً على أن الأهلي إذا سمح للمنافس بدخول المباراة فهذا لن يكون في صالح الأهلي.

وتولى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مسئولية تدريب النادي الأهلي فى ختام الموسم الماضي خلفا للسويسري رينيه فايلر، ليقود المارد الأحمر للتتويج بالنجمة التاسعة بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يفوز ببطولة كأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية، وحتى الآن لم يتذوق موسيماني مع الفريق الأحمر طعم الهزيمة إلا فى مباراة واحدة كانت أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا فى نصف نهائي مونديال الأندية بهدفين نظيفين.

ويستعد موسيماني لخوض تحد جديد مع الأهلي عندما يقود المارد الأحمر فى ثانى جولاته بدور المجموعات أمام سيمبا التنزاني في صراع الصدارة بالمجموعة، بعدما فاز كلا الفريقين بالجولة الأولى.

في أفريقيا لم يتذوق موسيماني مع الأهلي إلا طعم الانتصارات، حيث بدأ مهمته مع المارد الأحمر فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الماضية، وفاز على الوداد ذهابا بنتيجة 2/0، وإياباً بنتيجة 3/1، ثم فاز على الزمالك فى المباراة النهائية بنتيجة 2/1.

أما فى النسخة الحالية فنجح الجنوب أفريقى فى تحقيق الانتصار مع الفريق الأحمر في مباراتي دور الـ32 عندما تغلب على سونيديب فى مباراة الذهاب بهدف نظيف، وفي الإياب بنتيجة 4/0.

ومع انطلاق دور المجموعات فاز الأهلي في المباراة الأولى على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولي.

ووفقاً للنتائج السابقة، فقد خاض الأهلي مع موسيماني 6 مباريات في دوري أبطال أفريقيا بواقع 3 مباريات فى النسخة الماضية ومثلها فى النسخة القائمة، وفاز الأحمر بها جميعا.

وسجل الأهلي مع موسيماني 15 هدفاً في دوري أبطال أفريقيا، واستقبلت شباكه هدفين فقط كانا بالنسخة الماضية، بينما حافظ الأهلي على نظافة شباكه في النسخة الحالية.