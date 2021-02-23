شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يترقب استدعاء محترفيه لمنتخباتهم في الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو الاتحاد السكندري، أنه لم يصلهم حتى الآن أي استدعاء للاعبين المحترفين في صفوف سيد البلد استعدادا للأجندة الدولية المقرر لها من 20 مارس المقبل وحتى نهاية الشهر.

ويترقب الجهاز الفني ومجلس إدارة الاتحاد السكندري مصير خمسة لاعبين أجانب من استدعائهم من قبل منتخباتهم، وهم: الثنائي روماريو وداميون لواي من جامايكا، واللاعب أيمانويل أوكوي من أوغندا، والمهاجم رزاق سيسيه من كوت ديفوار، واللاعب عمر الميداني من سوريا.

ورفض حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري منح لاعبيه راحة عقب السقوط أمام أسوان بثلاثية أمس الأحد على ملعب الإسكندرية في مفاجأة مدوية هزت أركان زعيم الثغر.

وبدأ التدريب الخامسة مساء الإثنين، وظهرت على جميع اللاعبين والجهاز الفني مشاعر الحزن أثر الخسارة في الجولة الماضية أمام ممثل الجنوب فريق أسوان، ومن قبلها التعادل أمام سيراميكا.

حقق فريق أسوان فوزًا مثيرًا وعريضًا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.

خطف أسوان الأسبقية بهدف مباغت في الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق عبد العزيز موسى، فيما تكفل رزاق سيسيه بتعديل النتيجة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 30، وعاد أحمد سالم صافى ليضيف الهدف الثانى لتماسيح النيل في الدقيقة 77، وعزز محمد أسامة تقدم أسوان بالهدف الثالث في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، جمعها من بالفوز فى 4 مباريات والخسارة فى 4 مواجهات والتعادل فى ثلاث مرات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.