شكرا لقرائتكم خبر عن القناص عماد متعب يحتفل بعيد ميلاده بـ"تورتة" على شكل الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم عماد متعب، لاعب النادي الأهلى والمنتخب الوطني الأسبق، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، صورا من احتفاله بعيد ميلاده الذى وافق السبت الماضى، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مجموعة من الاحتفال الذى ضم زوجته يارا نعوم، وأطفاله.

وقرر متعب صاحب الأهداف القاتلة في الدقائق الأخيرة من المباراة، الاحتفال بعيد ميلاده على طريقته الخاصة، حيث جاءت كعكة عيد الميلاد على شكل كأس الكونفدرالية وشعار النادي الأهلي.

وكان قد عبر متعب، عن سعادته بموجة الحب التى تلقاها من الجماهير الحمراء بمناسبة عيد ميلاده الـ39 يوم السبت الماضي، باعتباره أحد نجوم الجيل الذهبى بالأهلي.

وقال متعب، فى تصريحات لقناة الأهلي، "ربنا كرمنى باللعب للأهلي وشرف كبير التواجد فى صرح كبير بحجم الأهلى، وأفضل شيء هو حب الناس وحب جمهور الأهلى وأسعى لزيادتها وكل كلمة أو لفظ أقوله باخد بالى عشان مزعلش الجماهير الحمراء، ولو غلطت بلفظ بطلع أقول إنى غلطت، ولو أى حاجة خرجت منى بقول لجمهور الأهلي متزعلوش منى لأنها عن غير قصد".





وعن أزمة المهاجمين في الأهلى قال متعب: "هناك قلة من المهاجمين بمصر فى الفترة الأخيرة، مش هقول فيه مشكلة وده بيرجع لطريقة اللعب لأن المدربين بيعتمدوا على رأس حربة وحيد، وعمرو جمال فى أول موسمين له مع الأهلى كان فيه شكل كبير منى، ولو كمل بنفس الشكل والأسلوب كان وصل لمرحلة كبيرة، ولكن حظه وحش بسبب الإصابة والمشكلة عندنا فى الاستمرارية لعدد من السنوات بنفس المستوى ونفس الأداء".