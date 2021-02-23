شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يفضل أحمد عيد عن المثلوثي فى تشكيلة الزمالك أمام تونجيث السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد عيد، لاعب الزمالك الصاعد، من قيادة الجبهة اليمني لفريقه، في مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها السادسة مساء اليوم، بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكشفت تدريبات الزمالك الأخيرة، اتجاه البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، على قيادة أحمد عيد للجبهة اليمني وليس التونسي حمزة المثلوثي، من خلال منح اللاعب الصاعد تعليمات خاصة في التدريبات فيما يخص المهام الدفاعية والهجومية.

ويغيب حازم إمام الظهير الأيمن الأساسي لفريق الزمالك، عن مباراة تونجيث بسبب الإجهاد، الذى حرمه من مرافقة بعثة البيضاء إلى السنغال، لتخلو قائمة الفريق من اسمه.

وينوي باتشيكو خوض مباراة تونجيث، بخطة هجومية مع منح لاعبيه تعليمات خاصة بخصوص سرعة الارتداد وعدم منح الخصم فرصة تشكيل خطورة على المرمى، سعيا لتحقيق الفوز وتعويض التعادل المفاجئ في الجولة الأولي أمام مولودية الجزائر سلبيا باستاد القاهرة الدولي رغم التفوق الأبيض طوال المباراة.

وسافر الزمالك إلى السنغال بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد - مروان حمدي - حسام أشرف - أسامة فيصل