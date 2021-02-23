شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام: العدوى طبق القانون باحتساب ركلة جزاء للمصري أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأخطاء التحكيمية موجودة في جميع دوريات العالم وليس في مصر فقط.

وأضاف وجيه أحمد، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه لا توجد أخطاء تحكيمية مؤثرة في مصر، والتحكيم يسير بشكل جيد، مؤكدا: "الحكم أحمد العدوي طبق القانون باحتساب ركلة جزاء بعد نهاية مباراة المصري وسموحة".

وأكمل:" يجب على الحكم أحمد العدوي أن يشاهد اللعبة المشكوك فيها، قبل إطلاق صافرة النهاية، ولكنه طبق القانون في نهاية الأمر ومن حق حكم اللقاء إعادة ركلة الجزاء حال توجيه تقنية الفار له بتحرك حارس المرمى للأمام قبل تسديدها".

انتهت مباراة المصري البورسعيدى وسموحة بالتعادل الإيجابي 1 - 1 في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل للمصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 15 من ركلة جزاء قبل أن يسجل عبد الكبير الوادى التعادل لسموحة في الدقيقة 38 من تسديدة مرت على يمين أحمد مسعود حارس المصري.

وحفل اللقاء بالعديد من مشاهد الإثارة أبرزها ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم أحمد العدوى لفريق المصري البورسعيدي، بعدما أنهى اللقاء حيث أخبره حكم الـ"Var" أن هناك ركلة جزاء مستحقة للفريق البورسعيدى ليسددها أحمد رفعت ويهدرها.