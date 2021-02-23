شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: ركلة الجزاء المحتسبة ضدنا لصالح المصرى "غير قانونية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن ركلة الجزاء التي احتُسبت للنادي المصري أمام سموحة، بعد نهاية المباراة، ليس لها أساس من الصحة، موضحا أن الكرة لم تصطدم بيـد ديريك نسيمبامبي لاعب الفريق السكندري.

وأضاف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "لا يجوز لحكم المباراة أن يطلق صافرة النهاية ثم يستأنف المباراة مرة أخرى، وخصوصا بعدما غادر اللاعبون أرضية الملعب متوجهين إلى غرفة خلع الملابس، فهو أمر غير قانوني وفقا للوائح الفيفا.

وأشادَ المهندس رئيس نادي سموحة بإمكانيات مهاجم الفريق حسام حسن، وما يقدمه مع الفريق السكندري، متابعا: "تم الاتفاق على بيع حسام حسن لأحد أندية الدوري المصري الممتاز، ولكن لن أفصح عن اسم النادي الآن، لكن الإعلان عن عن وجهة اللاعب المقبلة سيكون قبل نهاية الموسم الجاري بأسبوع فقط.

انتهت مباراة المصري البورسعيدى وسموحة بالتعادل الإيجابي 1 - 1 في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح التسجيل للمصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 15 من ركلة جزاء قبل أن يسجل عبد الكبير الوادي التعادل لسموحة في الدقيقة 38 من تسديدة مرت على يمين أحمد مسعود حارس المصري.

وحفل اللقاء بالعديد من مشاهد الإثارة، أبرزها ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم أحمد العدوى لفريق المصري البورسعيدى، بعدما أنهى اللقاء، حيث أخبره حكم الـ"Var" أن هناك ركلة جزاء مستحقة للفريق البورسعيدى ليسددها أحمد رفعت ويهدرها.