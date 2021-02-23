شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: حزين على التعادل مع المصري ونلعب على الفوز فى كل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، حزنه على فقدان نقطتين بعد التعادل مع النادي المصري في المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وقال سامي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر: أهدرنا 4 فرص مؤكدة لو كانت تم تسجيلها كانت المباراة انتهت، لم تكن هناك فرص أكيدة للمصري، وحزين جدا على الثلاث نقاط، ولكن الحمد لله، وشعرت بأن ركلة جزاء المصري في نهاية المباراة ستضيع قبل تسديدها.

وأضاف: أشكر اللاعبين فقد قدموا ما عليهم والنتائج توفيق من الله، الجماعية هي رقم واحد في الشغل، وحسام حسن لو حالفه التوفيق كان من الممكن أن يكون هداف الدوري بعد مباراة المصري، كل اللاعبين أهدروا فرصا، نلعب على المكسب في كل المباريات وليس التعادلات.

وحسم المحلل التحكيمى أحمد الشناوي الجدل بشأن ركلة الجزاء التي احتسبها أحمد العدوى لفريق المصري البورسعيدى أمام سموحة، بعد إطلاقه صافرة نهاية الوقت الأصلى للمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة بعد ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم أحمد العدوى لفريق المصري البورسعيدى بعدما أنهى اللقاء، حيث أخبره حكم الـ"Var" أن هناك ركلة جزاء مستحقة للفريق البورسعيدى ليعود للقاء مرة أخرى ويسدد أحمد رفعت الركلة للفريق البورسعيدى ويهدرها.

وقال الشناوى، خلال تحليله للقطة على قناة أون تايم سبورتس: "وقت المباراة لا يمتد إلا لركلات الجزاء، والبروتوكول الذى طبقه أحمد العدوى صحيح 100% طبقا لقرار كرة القدم".

وانتهت مباراة المصري البورسعيدى وسموحة بالتعادل الإيجابي 1 -1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل للمصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 15 من ركلة جزاء قبل أن يسجل عبد الكريم الوادى التعادل لسموحة في الدقيقة 38 من تسديدة مرت على يمين أحمد مسعود حارس المصري.