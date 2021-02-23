7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها المنتخب يحذر كهربا من إثارة الأزمات قبل معسكر مارس، كاف يخطر الزمالك رسميا برفض تأجيل مباراة تونجيث السنغالى 24 ساعة.

المنتخب يحذر كهربا من إثارة الأزمات قبل معسكر مارس

حذر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، محمود كهربا لاعب النادى الأهلى من إثارة الأزمات قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

كاف يخطر الزمالك رسميا برفض تأجيل مباراة تونجيث السنغالى 24 ساعة

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلب نادى الزمالك بتأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا الثلاثاء.

الإسماعيلى يطالب الجبلاية بخصم غرامة النجوم من مستحقات الدراويش بالجبلاية

كشف مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن ناديه قرر دفع الغرامة الموقعة ضده فى قضية إبراهيم حسن عن طريق إخطار اتحاد الكرة بخصمها من مستحقات الدارويش لدى اتحاد الكرة. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أزمة إبراهيم حسن لن يستطيع اتحاد الكرة خصم 3 نقاط من رصيد الاسماعيلى بسببها لأن الأزمة انتهت فى الاتحاد الدولى برفض الطعن وأصبحت شأنا داخليا".

لاعبو الزمالك يشكون من درجات الحرارة المرتفعة فى السنغال

شكا عدد من لاعبي فريق الزمالك، من درجات الحرارة المرتفعة في السنغال، وذلك قبل ساعات من خوض مباراة تونجيت في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غدا الثلاثاء.

رئيس بعثة الأهلي فى تنزانيا يتبادل درع وشعار النادى مع مديرة سيمبا

حرص محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، على تبادل درع وشعار النادي مع باربرا، المديرة التنفيذية لنادي سيمبا التنزاني، وذلك فى إطار العلاقات الطيبة بين الناديين.

إدارى المنتخب يتوجه إلى كينيا لمعاينة الفنادق وملعب مباراة 25 مارس

توجه مينا سامح، إدارى منتخب مصر الأول، إلى العاصمة الكينية نيروبى اليوم، الاثنين، لمعاينة الفنادق هناك وكذلك الملعب الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام كينيا يوم 25 مارس المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، بناءً على تكليف من الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى.

رسميا.. مباراة الزمالك وتونجيت السنغالى فى دورى الأبطال بدون جمهور

أعلن الغاني الكسندر اسانتي، المنسق العام، عن إقامة لقاء الزمالك وتونجيت السنغالى، غدا الثلاثاء، بدون حضور جماهيرى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك استنادا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" والتي تشترط ضرورة حصول أى نادٍ يرغب فى حضور جماهير على موافقة حكومية مكتوبة بالسماح بحضور الجمهور بنصف سعة ملعب المباراة بحد أقصى، وهو ما لا يتوافر مع النادى السنغالي.