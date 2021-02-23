شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: جوميز والجماهير والأجواء صعوبات تواجه الاهلي أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماهر همام، نجم النادى الأهلى السابق، أن الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى لنادى سيمبا التنزانى، وتواجد الجماهير والأجواء ستصعب مهمة الأهلي أمام سيمبا، في المباراة التي ستقام في الثالثة عصر الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال ماهر همام، في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "ديديه جوميز مدرب سيمبا التنزانى عارف النادى الاهلى وحافظ لاعبيه، وسيصعّب المباراة كثيرا على موسيمانى، ويأمل في خطف الفوز في مباراة بكرة علشان يقرب من التأهل، ولكن موسيمانى مدرب أفريقى ويدرك الصعوبات التي سيواجهها الفريق في مباراة سيمبا".

وأضاف ماهر همام: "الفوز على فيتا كلوب خارج ملعبه ستمنح لاعبى سيمبا التنزانى الثقة الكبيرة لمهاجمة الأهلى في بداية المباراة، وعلى اللاعبين أن يستحوذوا على الكرة أطول فترة ممكنة، وامتصاص الحماس عند لاعبى سيمبا في وجود الجماهير التي ستحضر المباراة وستدعم الفريق التنزانى بشكل قوى".

وأوضح نجم الأهلى السابق: "الثبات في التشكيل في الجانب الدفاعى مهم جدا؛ لأنه فرق كتير في التجانس بين بدر بانون وأيمن أشرف وأفضل لعبهما معا مع الدفع بمحمود وحيد بالجانب الأيسر، أو ممكن يلعب بياسر إبراهيم بجانب بدر بانون لحماية الدفاع من الكرة العالية مع الدفع بأيمن أشرف بالجانب الأيسر".

وتابع ماهر همام: "محمود وحيد لاعب مميز، ولكن لم يشارك فترات كبيرة مع الأهلى لتألق على معلول، ومباراة سيمبا لا تحتمل تواجده لأن الفريق التنزانى بينافس الأهلى وسيشكل ضغطا كبيرا على الدفاع الأهلاوى فمحتاجين الخبرات ولاعبين لديهم لياقة المباريات".

وأضاف ماهر همام: "دكة الأهلى أصبحت قوية جدا ومستنيه الفرصة في أى وقت، ومش عارف إزاى ديانج ومحمد شريف مش بيلعبوا بشكل أساسى، ولكن موسيمانى يمكن عاوز معاه أوراق على الدكة".