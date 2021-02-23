شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: تونجيث فريق حديث العهد وأرشح المثلوثي لقيادة الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق يحيى، نجم الزمالك والكرة المصرية الأسبق، إن فريق تونجيث السنغالي حديث العهد بالكرة الإفريقية ويشارك لأول مرة في تاريخه بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف يحيى، في تصريحات تليفزيونية: "بالرغم من كون الفريق السنغالي حديث العهد بالمشاركات الأفريقية، لكنه فريق منظم والمواجهة أمامه صعبة للغاية ، فالفريق يتميز بالسرعة والقوة ، وتمكن من إقصاء الرجاء البيضاوي المغربي، وخسر بصعوبة بالغة أمام الترجي التونسي في الجولة الأولى".

أكد نجم الزمالك والكرة المصرية الأسبق أنه يُفضل الدفع بالتونسي حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن غداً أمام تونجيث السنغالي، على حساب أحمد عيد، متابعا: "المثلوثي وعيد لم يشاركا في المباريات منذ فترة طويلة، لكن الخبرة الإفريقية تصب في صالح المثلوثي".

واختتم يحيى، أتمنى البدء بإمام عاشور بصفة أساسية؛ لأنه لاعب مميز ولا غنى عنه في وسط الملعب، ويجب أن يبدأ باتشيكو بثلاثي في وسط الملعب.

ومن ناحية أخرى، رفض "كاف"، طلب نادي الزمالك تأجيل مباراة تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء، واستند الاتحاد الأفريقي في رفضه إلى وصول بعثة الزمالك للسنغال، قبل المباراة بأكثر من 24 ساعة، مما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ.