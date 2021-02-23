شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل المصرى بالسنغال: أنهينا إجراءات مغادرة الزمالك والفريق فى كامل تركيزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر مزروع، القنصل المصري في السنغال، كواليس المران الأخير لفريق الزمالك، الذى يستعد لمواجهة فريق تونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرزوع في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر: الزمالك خاض المران الأخير اليوم على ملعب المباراة، وكان هناك تركيز كبير من اللاعبين، وحاولوا الفصل بين الموقف الذى تعرضوا له بسبب الرحلة للتركيز في المباراة.

وأضاف: الاجتماع الفني للمباراة أقيم أيضا الإثنين، والجو العام جيد تماما، وأنهينا كافة إجراءات المغادرة من السنغال بعد المباراة، واللقاء سيقام بدون جماهير.

واقترب المغربي حميد أحداد، لاعب الزمالك، من التواجد فى التشكيلة الأساسية لفريقه، في مباراة تونجيث السنغالي، المقرر لها الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لقيادة الهجوم الأبيض.

وينوي البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك الإبقاء على مروان حمدي في مقاعد البدلاء أمام تونجيث، والاعتماد على حميد أحداد في التشكيلة الأساسية لقيادة الهجوم.

ويرى باتشيكو أن مروان حمدي يحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم على طريقة لعب الزمالك، بعد انضمامه للفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوي الأخير قادما من مصر المقاصة، وهو ما نقله باتشيكو لمروان حمدي خلال الجلسات الخاصة التي عقدها معه طوال الأيام الماضية.

ولعب مروان حمدي بالتشكيل الأساسي للزمالك في مباراة مولودية الجزائر بافتتاح دور المجموعات الأفريقي، قبل عودته لمقاعد البدلاء باللقاء الأخير أمام الإسماعيلي في الدوري حيث لعب التونسي سيف الدين الجزيري كمهاجم صريح، لكن الأخير لا يحق له المشاركة مع الأبيض في دوري الأبطال، نظرا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في بطولة الكونفدرالية الموسم الحالي قبل الانتقال للزمالك في يناير الماضي.

ورفض "كاف"، طلب نادي الزمالك تأجيل مباراة تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء، واستند الاتحاد الأفريقي في رفضه على وصول بعثة الزمالك للسنغال، قبل المباراة بأكثر من 24 ساعة، مما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ.

وسافر الزمالك إلى السنغال بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد - مروان حمدي - حسام أشرف - أسامة فيصل